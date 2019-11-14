Специалисты рассказали, обострения каких заболеваний принесет аномально теплая зима

По сообщениям синоптиков, предстоящая зима будет теплее привычной, как минимум, на четыре градуса.

Медики предупредили, что опасаться стоит за здоровье ослабленных детей, аллергиков, астматиков и гипертоников.

Врач-терапевт Альбина Стрельченко объяснила, что такие колебания температур подрывают работу иммунной системы организма. В свою очередь, пасмурная погода угнетающе действует на психику, из-за чего люди больше утомляются и чувствуют себя хуже.

По словам врача, вредные химические вещества от автомобилей и промышленности дольше задерживаются во влажном воздухе. Из-за этого обостряются заболевания органов дыхания и аллергии.

Из-за аномально теплой зимы могут напомнить о себе заболевания, обострения которых типичны для осени и весны. Например, язвенная болезнь желудка.

«Я часто наблюдала, когда, например, в холодное лето обостряются болезни у язвенников, которые обычно актуальны в октябре. В теплую зиму возможен такой же эффект», — процитировал «Царьград» предупреждение Стрельченко.

Специалисты напомнили, что для профилактики важно вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания, а также укреплять иммунитет и пить витамины.