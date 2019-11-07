Специалисты рассказали о различиях депрессии и осенней хандры

По информации РИА ФАН, эксперты отмечают, что люди часто воспринимают нехватку сил в сезон простуд как депрессию. Однако осенняя хандра длится недолго и заканчивается с наступлением зимы.

Тем не менее, по словам психологов, хандра может вылиться в настоящую депрессию. Избавиться от плохого настроения помогут встречи с друзьями, любимые занятия и частые прогулки на свежем воздухе. Кислород улучшает интеллектуальную активность человека. Также необходимо следить за питанием и хорошим сном.

Специалисты советуют тратить на сон не менее семи часов в сутки. Женщинам рекомендуется отдыхать на час больше, чем мужчинам.