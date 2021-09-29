Специалисты рассказали о пользе коричневого риса

Коричневый рис является очень питательным, а также обладает большим количеством других полезных свойств. «Правда.ру» рассказала о преимуществах этой крупы.

Этот вид риса обладает низкой калорийностью, при этом он насыщен белком, клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами. Он содержит много магния, который снижает высокое кровяное давление.

Кроме того, такой рис понижает уровень общего холестерина. Все благодаря растворимой клетчатке, которая предотвращает расщепление и всасывание холестерина в кровь.

Эта крупа благоприятно сказывается на пищеварении, а также предотвращает запоры и вздутие живота, способствуя регулярному движению кишечника.

Рис является отличным помощником в похудении. Все дело в том, что клетчатка надолго придает ощущение сытости. Скорее всего вы не захотите перекусить чем-то вредным.

Антиоксиданты, содержащиеся в коричневом рисе, помогают снизить риск развития заболеваний головного мозга.Благодаря нему можно предотвратить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона.