Специалисты рассказали о пользе антитревожной диеты в борьбе с хандрой

Психиатр из США Ума Найду установила, что питание человека способно сказываться на его эмоциональном состоянии. По ее словам, все дело в химическом составе еды. На основе этих данных диетолог Али Миллер составила специальную антитревожную диету. Об этом сообщила Pravda.Ru .

По словам специалиста, крайне важно употреблять в пищу сложные углеводы. Найти их можно в цельнозерновом хлебе и макаронных изделиях. Благодаря медленным углеводам человеку получится поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что может способствовать более спокойному самочувствию.

Также важно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой и магнием. Найти эти вещества можно во фруктах, бобовых, орехах, а также зелени -- шпинате, капусте и рукколе.

Цинк также может помочь в борьбе с плохим самочувствием, так как способствует выработке «гормонов счастья» — серотонина и дофамина. Больше всего его содержится в морепродуктах, говядине и яйцах.

Также поднять настроение поможет Омега-3, который содержится в рыбе, семенах чиа, льняных семенах, грецких орехах и соевых бобах, и пробиотики. Найти их можно в кимчи, йогуртах, сыре, квашеной капусте и кефире.

Стоит также употреблять в пищу авокадо. Этот фрукт содержит много витаминов группы B.