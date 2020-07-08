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    08 июля 2020, 10:29

    Специалисты рассказали, нужно ли носить перчатки во время пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Николай Брико, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ им. И. М. Сеченова, считает, что носить перчатки необходимо лишь в местах массового скопления, а в офисе, на природе, где нет большого количества людей, эта мера бессмысленна. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Специалисты рассказали, нужно ли носить перчатки во время пандемии

    Бринко прокомментировал приход Александра Егорова, заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в маске и перчатках на телевидение.

    «Я вижу, вот коллега в перчатках сидит и в маске. Это, наверное, демонстрация перед экраном телевизора. Перчатки совершенно не нужны, они лишние, они вредные, ношение их в таких местах не обязательно. В жаркую погоду ношение перчаток приведет еще к аллергическим заболеваниям, дерматитам и так далее», — заявил Брико.

    По словам Егорова, перчатки он носит по привычке, так как является хирургом-онкологом с 35-летним стажем. Это не доставляет ему дискомфорта.

    Брико же считает, что у хирургов как раз-таки руки — проблемная часть. Так как они все время в перчатках и моются по много раз в день. Он советует, когда есть возможно снимать их.