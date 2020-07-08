Специалисты рассказали, нужно ли носить перчатки во время пандемии

Бринко прокомментировал приход Александра Егорова, заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в маске и перчатках на телевидение.

«Я вижу, вот коллега в перчатках сидит и в маске. Это, наверное, демонстрация перед экраном телевизора. Перчатки совершенно не нужны, они лишние, они вредные, ношение их в таких местах не обязательно. В жаркую погоду ношение перчаток приведет еще к аллергическим заболеваниям, дерматитам и так далее», — заявил Брико.

По словам Егорова, перчатки он носит по привычке, так как является хирургом-онкологом с 35-летним стажем. Это не доставляет ему дискомфорта.

Брико же считает, что у хирургов как раз-таки руки — проблемная часть. Так как они все время в перчатках и моются по много раз в день. Он советует, когда есть возможно снимать их.