Специалисты рассказали, какой овощ способен защитить от болезни Альцгеймера
Food News: содержащийся в огурце физетин способен защитить от потери памяти
Тайваньские специалисты заявили, что огурец обладает удивительной пользой для человека. Этот овощ способен предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Об этом рассказало издание Food News.
Одно из исследований, проведенное учеными, показало, что в огурце содержится физетин, который защищает человека от потери памяти. Ученые отметили, что если регулярно употреблять этот овощ в пищу, то можно снизить риск развития болезни Альцгеймера, сообщило РИА ФАН.
Кроме того, огурец можно смело употрелять людям, которые страдают диабетом. Этот овощ славится небольшим содержанием углеводов и всего за полчаса может нормализовать уровень сахара в крови.
Еще одно исследование показало, что регулярное употребление огурца в пищу может предотвратить появление онкологических заболеваний.
Ранее кандидат медицинских наук Марат Зиннатулин рассказал, что бочковые огурцы, квашеная капуста и чайный гриб могут увеличить количество хороших бактерий в человеческом организме.