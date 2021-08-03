Специалисты рассказали, какие симптомы долго сохраняются после перенесенного ковида

Американские ученые сообщили, что симптомы ковида могут сохраняться у переболевших в течение нескольких месяцев. Чаще всего отмечается одышка, нарушения сна и быстрая утомляемость. Российские специалисты также подтвердили долговременные последствия вируса. По их словам, только вакцинация способна сократить тяжелое протекание болезни. Об этом рассказали «Известия».

Ученые из Стэндфордского университета собрали результаты 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 года по март 2021 года. У участников было зарегистрировано 84 различных симптома, включая потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также потерю памяти и трудности с концентрацией внимания.

Примерно 72,5% пациентов сообщили об стойком симптоме спустя полгода после инфекционного заболевания. Болезнь затронула сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную системы.

Примерно у одного из семи переболевших долгое время наблюдалась боль в груди. Авторы исследования отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.

Заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Вера Ларина пояснила, что стойкие симптомы ложатся тяжелым бременем на отдельных пациентов и их семьи, а также на амбулаторную помощь. Наличие серьезных осложнений связано не только с самой инфекцией, но и условиями лечения и работой психики. При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению в движении.

Сохраняющиеся симптомы на протяжении длительного времени травмируют пациента и истощают его физически. По мнению специалистов, лучший способ избежать госпитализации с ковидом — сделать прививку.