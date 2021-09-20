Специалисты рассказали, какие фантомные запахи возникают из-за COVID-19 и как их побороть

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что коронавирус является нейротропной инфекцией. Он поражает нервные клетки. Из-за этого у заболевших возникают фантомные запахи. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, запахи могут быть индивидуальными у каждого человека. Некоторые начинают чувствовать запах металла или аммиака. Кто-то чувствует запах тухлых огурцов.

«У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Это безусловно людей морочит, донимает, это никуда уйти не может, по сути только когда человек спать ложится, у него эти ощущения притупляются и он на это внимание не обращает. Утром просыпается, и опять все по новой», — объяснил эксперт.

Зайцев рассказал, что есть две причины возникновения странного симптома. Первая — воспаление и отек слизистой оболочки носоглотки. Из-за этого информация, поступаемая в мозг, может искажаться. Но, как правило, у выздоровевшего человека восстанавливается обоняние.

«Если идет поражение уже глубже, искажение идет на уровне головного мозга, то говорить о какой-то починке, о нормализации состояния не представляется возможным. Только время делает свое дело и, может быть, какие-то лекарственные препараты», — рассказал врач.

По его словам, если поражение является серьезным, то обоняние уже никогда не придет в норму.