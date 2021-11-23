Специалисты рассказали, какие факторы могут ускорить старение

Врачи рассказали, какие факторы способны ускорить процесс старения организма. К ним относятся дефицит сна и курение. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на польское издание Wprost.

Человеку не рекомендуется спать меньше семи часов в день. В противном случае возникают негативные пищевые привычки. Человек, который недосыпает, начинает употреблять больше фаст-фуда и снеков. Для того, чтобы не выглядеть старше своих лет, врачи рекомендуют наладить режим сна, а также следить за своим рационом.

Кроме того, сигаретный дым также может сократить продолжительность жизни. При этом он оказывает влияние даже на пассивных курильщиков. Люди, которые подвержены воздействию сигаретного дыма, выглядят старее своего реального возраста.

Ранее врач Евгений Комаровский рассказал о том, как предупредить инсульт. Специалист подчеркнул, приближение инсульта всегда можно быстро и просто отследить по свежим анализам.