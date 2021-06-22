Специалисты рассказали, как жара может воздействовать на иммунитет

Температура воздуха в Москве 22 июня достигла своего максимума за последние 142 года. Для некоторых аномальная жара может обернуться серьезной проблемой со здоровьем. О том, как не столкнуться с неприятными последствиями жаркой погоды, рассказал иммунолог Николай Крючков. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По словам Крючкова, легче всего высокие температуры переносят спортивные молодые люди. Также важным фактором является отсутствие хронических заболеваний.

«Здесь наибольшее значение имеют адаптивные силы организма и защита от избыточного солнечного излучения. То есть в самые жаркие часы человек находится в помещении, а в остальное время он носит головной убор, плавает в чистых водоемах. Плюс если натренирован — все хорошо. Если что-то из этого не так, человеку уже сложнее справиться», — заявил специалист.

Медик заявил, что ненатренированным людям в период аномальной жары лучше избегать занятий спортом. В противном случае, инициатива может обернуться тепловым ударом или даже инфарктом.

«Лучше под открытым солнцем в такую погоду тяжелых физических нагрузок типа бега, езды на велосипеде и силовых упражнений не давать», — отметил врач.

Тем, кто недавно переболел COVID-19, Крючков порекомендовал также избегать больших физических нагрузок в первые два-три месяца после болезни. Дело в том, что коронавирус часто поражает сердце, вызывая миокардит.