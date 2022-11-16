Здоровье 16 ноября 2022, 13:15 Специалисты рассказали, как восполнить дефицит витаминов в осенний период Yakutsk.ru: рекомендуется употреблять продукты с содержанием витамина В6

Читать 360tv в

Специалисты Telegram-канала «Жить ЗдОрово» рассказали, как восполнить дефицит витаминов в осенне-зимний период. Об этом сообщил Yakutsk.ru.

По их словам, в борьбе с авитаминозом поможет правильное питание. Рекомендуется употреблять продукты с содержанием витамина В6 и пиридоксина. Эти вещества можно найти в рисе, бобах и горохе, написало ИА Nation News.

Реклама

Для здоровья кожи и остроты зрения нужно употреблять свеклу, чернослив, бруснику, клюкву, гранат и морковь. А для поднятия иммунитета — облепиху, квашеную капусту, черную смородину, клюкву, шиповник, цитрусовые.

Реклама