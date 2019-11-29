Специалисты рассказали, как узнать, что у вас больные почки

Так же специалисты советуют обратить внимание на кожу — ее сухость и зуд так же могут быть связаны именно с нездоровыми почками, сообщило ИА «National News».

Отеки на лице и ногах — тоже повод встревожиться. Это один из важнейших признаков возможного заболевания внутренних органов, в том числе почек.

Специалисты советуют следить за своим мочеиспусканием: если цвет и запах мочи изменились, тоже лучше насторожиться.

Если вы обнаружили у себя один или несколько признаков, описанных выше, лучше пройти обследование у врача и не затягивать с этим до появления других симптомов.