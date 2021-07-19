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    19 июля 2021, 15:44

    Специалисты рассказали, как уберечь ребенка от стресса во время развода родителей

    Арина Бобкова

    Зачастую развод супругов тяжелее всего переживают их дети. Для ребенка подобная ситуация в семье может стать настоящей травмой, которая может отразиться на отношениях с родителями и на дальнейшей жизни в целом. Кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев рассказал, как уберечь ребенка от стресса и помочь ему принять тот факт, что мама и папа больше не вместе. Об этом сообщила Pravda.ru.

    Специалисты рассказали, как уберечь ребенка от стресса во время развода родителей

    Специалист рассказал, что бывают случаи, когда консультация психолога помогает спасти семью от развода. Порой в порыве злости и обиды человек может не замечать собственные ошибки.

    «Требуется разговор не столько с ребенком, сколько с родителями. Чтобы они в том числе приняли грамотное решение: как у них будут строиться взаимоотношения с ребенком», — пояснил Пузырев.

    Если без развода все же не обойтись, то в первую очередь родителям необходимо сохранить интеллигентные отношения. В противном случае ребенок может перенять подобную модель поведения на себя и проецировать ее в общении с людьми.

    При разводе родителей ребенок переживает множество страхов. Он сталкивается с недоверием к миру, а также с чувством вины. Маленький ребенок в такие моменты крайне нуждается в любви и поддержке со стороны родителей.

    «Надо осознать ситуацию, что она развивается по негативному сценарию. А второе — принять волевое решение. Пойти к умудренному жизненным опытом человеку — психологу или священнику. Но к тому, у кого нормальная семейная жизнь», — пояснил специалист.