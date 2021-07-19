Специалисты рассказали, как уберечь ребенка от стресса во время развода родителей

Зачастую развод супругов тяжелее всего переживают их дети. Для ребенка подобная ситуация в семье может стать настоящей травмой, которая может отразиться на отношениях с родителями и на дальнейшей жизни в целом. Кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев рассказал, как уберечь ребенка от стресса и помочь ему принять тот факт, что мама и папа больше не вместе. Об этом сообщила Pravda.ru.

Специалист рассказал, что бывают случаи, когда консультация психолога помогает спасти семью от развода. Порой в порыве злости и обиды человек может не замечать собственные ошибки.

«Требуется разговор не столько с ребенком, сколько с родителями. Чтобы они в том числе приняли грамотное решение: как у них будут строиться взаимоотношения с ребенком», — пояснил Пузырев.

Если без развода все же не обойтись, то в первую очередь родителям необходимо сохранить интеллигентные отношения. В противном случае ребенок может перенять подобную модель поведения на себя и проецировать ее в общении с людьми.

При разводе родителей ребенок переживает множество страхов. Он сталкивается с недоверием к миру, а также с чувством вины. Маленький ребенок в такие моменты крайне нуждается в любви и поддержке со стороны родителей.

«Надо осознать ситуацию, что она развивается по негативному сценарию. А второе — принять волевое решение. Пойти к умудренному жизненным опытом человеку — психологу или священнику. Но к тому, у кого нормальная семейная жизнь», — пояснил специалист.