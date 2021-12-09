Специалисты рассказали, как справиться с жирностью волос в зимний период

Трихолог-эстетист, мастер по наращиванию волос Анна Боровкова и врач-дерматолог Семен Гребенников рассказали, как правильно ухаживать за жирными волосами в зимний период. По словам специалистов, прежде всего стоит проанализировать, почему волосы стали быстро жирнеть. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Частой причиной жирности являются гормональные изменения или стрессы. Сальные железы могут работать активнее при изменении гормонального фона, причем страдают обычно от этого подростки и беременные женщины. Кроме того, такая проблема может появиться у женщин, которые используют неподходящие для них средства ухода. Повысить жирность кожи головы могут средства с содержанием масел или частое применение скраба.

«В некоторых случаях потребуется лечение с привлечением трихолога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Только при комплексном подходе, устранив эндогенные причины, нормализовав работу сальных желез, при правильном домашнем и салонном уходе можно избежать жирной себореи и других серьезных проблем, возникающих при жирной коже головы», — отметил Гребенников.

В борьбе с жирностью кожи головы следует придерживаться определенных правил. Трихолог Боровкова советует выбирать шампунь с содержанием в нем себорегуляторов. Также помогут справиться с избыточной жирностью глина, цинк, ментол и алоэ.

Специалисты советуют мыть голову утром. По их словам, в ночное время сальные железы работают более интенсивно Кроме того, рекомендуется при мытье наносить шампунь два раза. В первый раз шампунь смоет жир, а во второй — окажет терапевтическое воздействие.

Для нормализации работы сальных желез можно добавить в шампунь эфирные масла. Хорошо действуют экстракты розы, мяты, цитрусовых, бергамота.