Специалисты рассказали, как сохранить брак в период пандемии

В период пандемии многие люди столкнулись с трудностями в семейной жизни. Постоянный стресс может провоцировать ссоры и неурядицы в семье. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина рассказала, что может помочь сохранить семью в столь непростой период. По словам эксперта, объединить супругов может вакцинация. Об этом сообщило радиостанция «Говорит Москва».

По словам Храпылиной, прививка является объединяющим фактором. В период коронавируса у людей появляется что-то общее.

«Когда хоть что-то общее появилось в этой тяжелой ситуации с коронавирусом и проблемами, а она очень тяжелая, неудивительно — ну давай прививаться — и то хоть объединяет», — пояснила она.

Специалист рассказала также, почему в период пандемии произошел рост разводов в кавказских регионах. По ее мнению, все дело в эпидемиологической ситуации, ведь на Кавказе очень ценят родственные связи. Однако, встречаясь на свадьбах и похоронах, люди могут заражаться коронавирусом, из-за чего и возникают конфликты.