Специалисты рассказали, как проснуться бодрым

Ученые из Австралии выяснили, что от мелодичности звука будильника напрямую зависит, насколько бодрым проснется человек.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что выбор музыки для будильника должен быть индивидуален.

«Человек сам выбирает, что у него ассоциируется с чем-то хорошим. Если ему нравится музыка из „Звездных войн“, пусть ставит ее. Это может быть любой звук, который не вызывает беспокойства», — рассказал психолог.

Он также подчеркнул, что звук будильника не должен совпадать с сигналами звонка или СМС.

Жавнеров предложил в качестве универсальных мелодий будильника пение птиц или звуки космоса. Кроме того, он отметил, что громкость будильника должна нарастать.

Врач-сомнолог Елена Царева напомнила, что для бодрости гораздо важнее режим дня, а не мелодия будильника.

«Будильник не решает всех проблем. Нужно стремиться вовремя ложиться спать — до 12, в идеале — в 10 вечера. И иметь причину для пробуждения», — рассказала врач.

Она предложила в качестве альтернативы обычному будильнику специальное освещение, которое имитирует рассвет.

Врач-терапевт общей практики Амина Платунова посоветовала выпивать утром стакан воды и полноценно завтракать. Также она рекомендовала делать гимнастику и растяжку, а по дороге на работу часть пути пройти пешком.

«Если вы хотите быстрее проснуться, то можете практиковать легкий контрастный душ, меняя температуру воды от приятной теплой к приятной прохладной», — отметила врач.