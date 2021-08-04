Специалисты рассказали, как привести в порядок режим сна после пандемии

Постепенно пандемия начала угасать. Из-за этого люди вновь вернулись на работу в офисы. Смена рабочего ритма может негативно повлиять на режим сна. Доктор центра сомнологии в клинике Майо из Рочестера (штат Миннесота) Бханупракаша Коллу рассказал, как восстановить режим сна и начать нормально высыпаться. Об этом сообщило CNN.

Большие трудности может вызвать путь до места работы и обратно. В период пандемии людей могли позволить себе больше времени находиться в постели.

«Без перемещения от дома до работы и обратно у людей появилось чуть больше времени на сон. И придется потратить какое-то количество времени, чтобы вернуться к старому распорядку», — рассказал специалист.

Специалист порекомендовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. По его словам, сформировавшийся режим необходимо поддерживать даже в выходные. Таким образом организму будет легче привыкнуть к новому расписанию. Кроме того, специалисты не советуют перед сном употреблять алкоголь, кофеиносодержащие напитки и курить, передала «Газета.ru».

«Если все же очень хочется подремать, сделайте то, что называется „эффективной дремотой“. Это — 15-20-минутный сон между полуднем и двумя часами дня, когда большинство из нас чувствуют усталость и изнеможение», — отметил врач.