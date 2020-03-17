Специалисты рассказали, как пережить карантин и провести время с пользой

Многие россияне четко разграничивают работу и дом, для них непонятно, как можно работать, находясь в квартире. Специально для таких людей эксперты дали несколько советов.

Некоторые компании устанавливают четкие дедлайны, чтобы сотрудники выполняли свою работу вовремя. В конце дня каждый работник пишет отчет о проделанной работе.

«Нашим сотрудникам мы также советуем не работать лежа с компьютером, а садиться за стол: во-первых, мозг будет воспринимать пространство как имитацию офиса, а во-вторых, вы сможете легче настроиться на рабочий лад», — сообщил Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Чтобы дети не отвлекали от работы, необходимо составить им расписание на день, которому они будут четко следовать.

Психологи рассказали, что во время карантина можно заниматься тем, что всегда откладывал. А во избежание стрессов специалисты советуют не смотреть телевизор.

Общение также необходимо. Можно устраивать онлайн-встречи с друзьями, созваниваться по видеосвязи или играть в онлайн-игры.