    17 марта 2020, 17:08

    Специалисты рассказали, как пережить карантин и провести время с пользой

    Анастасия Кременчугская

    Из-за угрозы распространения коронавируса многие образовательные учреждения и компании ввели карантин. Большинство сотрудников переведено на удаленную работу. Специалисты рассказали «Федерал Пресс», что можно делать, сидя дома.

    Многие россияне четко разграничивают работу и дом, для них непонятно, как можно работать, находясь в квартире. Специально для таких людей эксперты дали несколько советов.

    Некоторые компании устанавливают четкие дедлайны, чтобы сотрудники выполняли свою работу вовремя. В конце дня каждый работник пишет отчет о проделанной работе.

    «Нашим сотрудникам мы также советуем не работать лежа с компьютером, а садиться за стол: во-первых, мозг будет воспринимать пространство как имитацию офиса, а во-вторых, вы сможете легче настроиться на рабочий лад», — сообщил Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

    Чтобы дети не отвлекали от работы, необходимо составить им расписание на день, которому они будут четко следовать.

    Психологи рассказали, что во время карантина можно заниматься тем, что всегда откладывал. А во избежание стрессов специалисты советуют не смотреть телевизор.

    Общение также необходимо. Можно устраивать онлайн-встречи с друзьями, созваниваться по видеосвязи или играть в онлайн-игры.