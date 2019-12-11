  • Специалисты рассказали, как лечить простуду редькой и печеными яблоками с медом

    11 декабря 2019, 19:06

    Ирина Нагайникова

    Специалисты рассказали о натуральных средствах, которые помогут повысить иммунитет и справиться с простудой. Их можно приготовить дома своими руками. Об этом сообщил сайт Oanews.

    Снять боль и сухость в горле поможет теплое молоко с медом. Кроме того, эксперты посоветовали микстуру из редьки. Приготовить ее просто: нужно вырезать сердцевину клубня и добавить туда мед. В течение дня нужно употреблять микстуру небольшими порциями.

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    Лечить простуду у детей посоветовали печеными яблоками с медом, сообщило ИА Nation News. Содержащаяся в этих фруктах салициловая кислота поможет организму эффективнее противостоять болезни.

    Отвар из яблочных шкурок также полезен для здоровья. Насморк можно лечить, промывая нос травяными настоями и соляным раствором, а горло следует полоскать отваром ромашки.

    Также в сезон простуд следует пить настои мяты, мелиссы, а также женьшеня с добавлением прополиса.