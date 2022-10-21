Специалисты рассказали, где диагностируются самые редкие детские болезни в Петербурге | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 14:22 Специалисты рассказали, где диагностируются самые редкие детские болезни в Петербурге Мария Редькина: в КДЦ другой уровень, здесь специалисты — университетские

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Заведующая Консультативно-диагностического центром Педиатрического университета Петербурга Мария Редькина рассказала, каким образом специалистам удается диагностировать самые редкие болезни у детей. Об этом написал «Петербургский дневник».

По ее словам в центр обращаются родители, чьи дети имеют самые разные симптомы: непонятную боль в ноге, аллергию неизвестно на что, ревматизм и так далее.

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«Сюда обращаются детки, которые уже были осмотрены врачами в поликлиниках, но диагноз либо не был поставлен, либо оказался неточным, либо на местах нет врачей-специалистов узкого профиля», — рассказала Редькина.

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Заведующая центром отметила, что здесь работают уникальные специалисты, начиная от ревматологов и заканчивая генетиками. Самые редкие случаи заболеваний иногда рассматриваются коллегиально. Больные имеют возможность запросить консультацию даже у очень редкого специалиста.

«Здесь другой уровень, специалисты — университетские», — резюмировала Редькина.