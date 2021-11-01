Специалисты рассказал, какой размер штрафа за передачу своего QR-кода другим

Административный штраф в размере 5000 рублей можно получить за передачу личного QR-кода другим людям. При этом оштрафуют как владельца кода, так и того, кому код был передан. Таким мнением поделился директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов. Об этом сообщило URA.ru.

«Наказание может получить как тот, кто выдал QR-код, так и тот, кто им незаконно пользуется. Если выяснится, что передача была добровольной, то хозяина и получателя будет ждать административный штраф в размере 5000 рублей», — объяснил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что охранники не обладают достаточными полномочиями, чтобы оштрафовать кого-либо. Сделать это могут лишь полицейские, приезжающие на вызов. А вот за использование чужого сертификата о вакцинации можно даже получить уголовную ответственность, так как сертификат является документом.