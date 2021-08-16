Специалисты перечислили ощущения в ногах, указывающие на диабет второго типа

Специалисты сообщили, что повышение уровня сахара в крови порой приводит к повреждению нервов в конечностях тела. По определенным ощущениям в стопах можно даже определить наличие диабета второго типа. Об этом рассказал Life со ссылкой на портал «Медикфорум».

Исследователи Американского колледжа хирургов стопы и голеностопного сустава отмечают, что при повреждении нервов из-за сахара человек может испытывать неприятные ощущения. Например, внезапно появляются онемение, покалывание, колючая боль или жжение в конечностях.

Для людей, страдающих диабетом, важно регулярно проверять свои ступни. Ведь повреждение нервов и нарушение кровообращения, вызванные диабетом, могут означать снижение осознания боли и более медленное заживление.

Если заболевание удалось выявить на ранней стадии, то повреждение нервов хорошо излечивается. Человек, увидевший на своей стопе трещины или выделения, а также изменение цвета кожи, должен немедленно обратиться к врачу. Также на стопах могут появляться опухоли, волдыри или травмы. Это также признак того, что надо срочно обращаться за помощью к медикам.