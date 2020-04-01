Специалисты оценили вероятность вспышки нового вируса

«Новые вирусы периодически появляются, и они становятся опасными для человека, но программировать, что после COVID-19 придет какой-то более сильный вирус, нельзя», — отметила Кожевникова.

В свою очередь Юрий Серебрянский заметил, что такие вирусы, как 2019-nCoV находятся в животной среде. Поэтому и человек, находясь в этой же среде, всегда подвержен опасности. По специалиста, нынешняя ситуация должна подготовить людей к новому вирусу. Кроме того она должна чему-то их научить и отладить работу всех служб.

«Конечно, может произойти отрицательная мутация вирусов против человека. С другой стороны, человек тоже мутирует, и у него в организме происходит формирование защитных механизмов», — обратил внимание врач.