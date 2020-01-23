Специалисты оценили способ борьбы с похмельем персиковым соком

По словам ученых, персиковый сок помогает справиться с алкогольной интоксикацией благодаря содержащимся в нем пищевым волокнам, кислотам, бета-каротину, витамину Е и минеральным веществам.

«Это, конечно, смешно. Лучшее средство от похмелья — это умеренность, конечно», — заявила эксперт в области пилатеса, фитнеса и здорового образа жизни Татьяна Кошкина. Она отметила, что от похмелья поможет поход в спортзал или бассейн — так активизируется обмен веществ.

Также она отметила, что необходимо плотно поесть. Но выбор стоит остановить на легкой пище.

Врач-нарколог Сергей Нурисламов подчеркнул, что персиковый сок может оказаться даже опасен. Из-за высокого содержания сахара после запоя он может вызвать алкогольный делирий («белую горячку»). Кроме того, он может стать причиной раздражения желудочно-кишечного тракта, сообщил портал «Утро.ру».