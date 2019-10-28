Специалисты обнаружили причины возникновения рака

По информации Российского общества клинической онкологии, в среднем онкологическим заболеваниям в России подвержены люди в возрасте 64,5 года. Средний возраст заболевания у мужчин — 64,9 года, у женщин — 64,2 года. Около 70% случаев рака медики диагностируют у пациентов после 60 лет.

Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал считает, что причины развития онкологии не зависят от экологических проблем. Рак появляется как результат естественных процессов жизнедеятельности внутри клеток.

«Нобелевский лауреат специально приезжал в Россию и сделал это заявление на нашем фестивале науки. И это очень согласуется с представлениями многих ученых о природе рака и о том, что главная причина его возникновения все-таки внутренняя», — отметил Максим Скулачев.

По его словам, если человек курит, злоупотребляет алкоголем или обладает повышенным уровнем сахара в крови, то риск развития рака повышается. Однако это не конкретные причины его возникновения.



«Онкологические заболевания — это, скорее, биологическая особенность нас, как очень долго живущих организмов. Но, к счастью, молодежные раки — это довольно редкая вещь. А вот начиная с определенного возраста это заболевание может стать уделом любого человека. Онкология обычно диагностируется у людей старше 60 и даже ближе к 70 годам», — рассказал научный сотрудник.

Скулачев убежден, что большое число наших клеток имеет склонность к трансформации в раковые клетки. До определенного возраста организм способен обнаружить их и уничтожить.

«Это очень эффективно работающая система. И до конца непонятно, почему с возрастом эта защита слабеет. С какой-то долей вероятности те несколько клеток, которые „сошли с ума“ и решили стать раковыми, без иммунного прикрытия не будут отслежены и уничтожены организмом. Поэтому опухоль начинает развиваться», — отметил Скулачев.

По оценке эксперта, этот процесс пока нельзя изменить.

«Это наше внутреннее свойство. Конечно, хорошо было бы не допустить ослабления иммунитета с возрастом. Когда мы найдем способ это сделать, не исключено, что и онкологические заболевания будут встречаться реже. Но сейчас какого-то стимулятора иммунитета или препарата, который не давал бы иммунитету падать с возрастом, просто нет. Это мечта очень многих медиков. На этом часто спекулируют производители БАДов и других непроверенных препаратов, потому что всем очень хочется избежать неприятных последствий ослабления иммунитета с возрастом», — рассказал специалист.

Максим Скулачев уверен, что это «вполне конкретное, очень перспективное направление для исследований», и надеется, «что уже в ближайшие годы что-то будет сделано».