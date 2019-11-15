Специалисты обнаружили опасность для веганов

По информации ИА Nation News, ученые из Великобритании проводили исследование в течение 18 лет, наблюдая за самочувствием 48 тысяч добровольцев.

Из них 16 тысяч участников исследования не ели пищу животного происхождения. А 7,5 тысячи добровольцев употребляли рыбу вместо мяса. У других наблюдаемых не было специальных ограничений в питании.

Благодаря исследованию эксперты выяснили, что 10% мясоедов страдают от инфаркта, а среди вегетарианцев в три раза выше риск развития инсульта. Вероятность перенести инсульт у веганов на 20% больше, чем у любителей мяса.

По словам ученых, причиной может стать дефицит витамина В12. Если вегетарианцы не принимают его, то растет риск развития анемии и нарушений нервной системы.

Веганам необходимо дополнять свой рацион омега-3 жирными кислотами, чтобы обеспечить нормальную работу кровообращения в мозге.

Эксперты также посоветовали соблюдать баланс в питании.