  • Специалисты объяснили, как заставить себя вернуться к тренировкам

    27 сентября 2019, 20:56

    Ольга Чеснокова

    Перерыв в занятиях спортом легко может затянуться, а наработанные ранее формы снова превратиться в жировые складочки. Заставить после длительного отдыха вернуться к тренировкам зачастую непросто. Однако специалисты рассказали Planet Today, как преодолеть лень и снова обрести шикарную фигуру.

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    Для начала необходимо проконсультироваться с врачом, который порекомендует комплекс упражнений и величину физической нагрузки, чтобы не перестараться и не навредить организму. Не стоит забывать, что первые занятия необходимо выполнять в щадящем режиме, чтобы не перегрузить суставы и не спровоцировать их воспаления. С особенной осторожностью к занятиям должны подходить люди с избыточным весом.

    Начать заниматься спортом, привыкнув сидеть на работе, очень сложно. Специалисты рекомендуют найти единомышленников, которые помогут выработать дисциплину себя и не дадут пропускать командные занятия. Кроме того, занятия с друзьями позволят сэкономить деньги на спортзале.

    Материальном положении вовсе не повод для отказа от физических нагрузок. Интернет изобилует видео с разнообразными комплексами упражнений. Для похудения также прекрасно подходят регулярные занятия бегом, ходьбой и плаванием. Альтернативой модному спортзалу могут стать занятия йогой.

    Эксперты напомнили, что немаловажным шагом на пути к красивому телу является также рацион питания, сообщило ИА Nation News.