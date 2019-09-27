Специалисты объяснили, как заставить себя вернуться к тренировкам

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Для начала необходимо проконсультироваться с врачом, который порекомендует комплекс упражнений и величину физической нагрузки, чтобы не перестараться и не навредить организму. Не стоит забывать, что первые занятия необходимо выполнять в щадящем режиме, чтобы не перегрузить суставы и не спровоцировать их воспаления. С особенной осторожностью к занятиям должны подходить люди с избыточным весом.

Начать заниматься спортом, привыкнув сидеть на работе, очень сложно. Специалисты рекомендуют найти единомышленников, которые помогут выработать дисциплину себя и не дадут пропускать командные занятия. Кроме того, занятия с друзьями позволят сэкономить деньги на спортзале.

Материальном положении вовсе не повод для отказа от физических нагрузок. Интернет изобилует видео с разнообразными комплексами упражнений. Для похудения также прекрасно подходят регулярные занятия бегом, ходьбой и плаванием. Альтернативой модному спортзалу могут стать занятия йогой.

Эксперты напомнили, что немаловажным шагом на пути к красивому телу является также рацион питания, сообщило ИА Nation News.