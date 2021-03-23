Специалисты объяснили, как хозяину защитить собаку от догхантеров

Представители Российской кинологической федерации (РКФ) дали хозяевам собак рекомендации по защитите от догхантеров, написала газета «Известия».

Эксперты посоветовали дрессировать своих любимцев. Пес должен знать такие команды как «Фу!», «Дай!» и «Плюнь!». Кроме этого, выгуливать собаку нужно только на поводке. Если не получается отучить четвероного друга подбирать с земли мусор, то лучше надевать на него намордник. Рекомендуется обходить стороной гаражи и свалки.

Определить, что собака съела отраву, можно по ее неуверенной походке и тремору. Если возможности попасть к ветеринару в течение 30 минут нет, нужно ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6. Далее необходимо постараться вызвать у животного рвоту, влив ему в глотку воду. Также важно дать собаке абсорбенты по типу энтеросгеля или активированного угля.

Еще специалисты советуют сделать любимцу очистительную клизму или дать ему слабительный раствор сульфата натрия. Крайне важно обильно поить пса.