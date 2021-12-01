Специалисты объяснили, к чему может привести употребление антидепрессантов без назначения врача

Психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России, кандидат медицинских наук Юрий Савенко и семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснили, чем чревато злоупотребление антидепрессантами, а также почему их нельзя принимать без назначения врача. Об этом написал Ura.ru.

Употребление антидепрессантов может привести к появлению дополнительных тревог и страхов, расстройству сна, а также суицидам.

«Антидепрессанты должен назначать узкий специалист — психиатр. Тут важно знать противопоказания, так как комбинация психотропных препаратов — это целая сложная наука. Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти на встречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста», — объяснил Савенко.

По словам психотерапевта Наумовой, привыкание к антидепрессантам происходит буквально за месяц. После их приема человек может стать расслабленным, что приведет к потере мотивации. Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психические расстройства.