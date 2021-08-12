Специалисты назвали витамин, защищающий от атеросклероза

Американские ученые провели исследование и выяснили, что у людей, которые придерживаются диеты, богатой витамином К, более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

Участники исследования потребляли продукты, в которых содержались два типа витамина К: витамин К1, который в основном поступает из растительных масел и овощей, а также витамин К2, содержащийся в сыре, яйцам и мясе. Выяснилось, что у людей, употребляющих витамин К1 чаще, на 21% ниже риск попасть в больницу с атеросклерозом.