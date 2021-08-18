Специалисты назвали самый опасный способ распространения коронавируса

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о самом опасном способе распространения коронавируса. Она отметила, что воздушно-капельный путь распространения наносит наибольший ущерб здоровью. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению врача при попадании инфекции в дыхательные пути ее распространение начинается в разы быстрее. Специалист объяснила, что заражение коронавирусом происходит двумя путями: воздушно-капельным и контактным, передало ИА НСН.

Во время первого болезнь попадает в организм с частицами слизи из носоглотки или со слюной. Во время второго способа заражение происходит во время прямого контакта со слизистыми инфицированного. Во время поцелуя или если заразившийся чихал в ладони, а затем пожал другому человеку руку.