Специалисты назвали самые распространенные травмы у людей в зимний период

В зимний период из-за гололедицы на дорогах возрастают случаи травм у людей. О том, какие из них являются самыми распространенными, рассказали директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артем Катулин. Об этом написал RT.

Как сообщил травматолог Терновой, зимой самыми частыми травмами являются падения с высоты собственного роста. Люди во время таких падений чаще всего ломают лучевую кость в районе кисти, а также локоть.

«Когда мы падаем, мы выставляем руку, чтобы не удариться головой или лицом. Вот это самый частый перелом. Также пожилые люди ломают шейку бедренной кости… Они плохо видят, сейчас темно, скользко — оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают», — пояснил врач.

По словам травматолога Артема Катулина, в зимний период возрастает число переломов лодыжек и фиксируются травмы головы.

«Либо перелом лодыжек, когда подворачивается нога или фиксированная стопа, происходит ротация тела направо или налево. И, естественно, удары головой при падении об землю, какие-то черепно-мозговые травмы. Должна быть нескользкая обувь, для возрастных людей — дополнительная система опоры. Сейчас огромное количество вариантов пластиковых типа кошек, как у скалолазов или альпинистов», — заключил он.