Специалисты назвали причины высокой смертности из-за коронавируса в Италии

Журналисты выявили два фактора. Первый — большое количество пожилых людей. Они больше остальных подвержены смерти от коронавируса. Второй — в стране делают тест на наличие коронавирусной инфекции лишь при ярко выраженных симптомах. Из-за этого выздоровевших людей после легкой формы могут вообще не выявить.