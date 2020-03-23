Специалисты назвали причины высокой смертности из-за коронавируса в Италии
Итальянское издание назвало причину высокой смертности из-за коронавируса в стране. Смертность в Италии опережает Китай. У них 9% против 3,8% китайских. Об этом написала «Свободная пресса».
Журналисты выявили два фактора. Первый — большое количество пожилых людей. Они больше остальных подвержены смерти от коронавируса. Второй — в стране делают тест на наличие коронавирусной инфекции лишь при ярко выраженных симптомах. Из-за этого выздоровевших людей после легкой формы могут вообще не выявить.