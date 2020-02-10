Специалисты назвали причину массового отравления детей на Алтае

Специалисты предполагают, что были некачественно приготовлены блюда к празднику Чага-байрам. Именно после него у детей диагностировали острую кишечную инфекцию.

Сотрудники также установили, что не были созданы условия для соблюдения личной гигиены для детей.

Также во время проверки было выявлено, что за медицинским состоянием ребят никто не следил. Они самостоятельно занимались своим здоровьем.

Из-за многочисленных нарушений в школе-интернате введен дезинфекционный режим.