Специалисты назвали опасные напитки для работы мозга
Соки, квас и лимонад могут привести к потере памяти, пишет ToDay News Ufa. Из-за высокого содержания в этих напитках сахара и глюкозы они представляют колоссальную угрозу для работоспособности мозга.
Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе и чай, могут усугубить стресс. «При злоупотреблении таких напитков повышается концентрация катехоламинов адреналина, норадреналина и дофамина, вырабатываемых надпочечниками, что приводит к увеличению уровня кортизола и инсулина, а это ухудшает самочувствие», — сообщается на портале.