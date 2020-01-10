Специалисты назвали опасные напитки для работы мозга

Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе и чай, могут усугубить стресс. «При злоупотреблении таких напитков повышается концентрация катехоламинов адреналина, норадреналина и дофамина, вырабатываемых надпочечниками, что приводит к увеличению уровня кортизола и инсулина, а это ухудшает самочувствие», — сообщается на портале.