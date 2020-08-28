Специалисты назвали неожиданные причины головной боли

Специалисты отметили, что болевые ощущения может спровоцировать употребление красного вина, так как в нем содержится большое количество танинов. Эти вещества могут приводить к головной боли. Помимо этого, этанол, содержащийся в алкогольных напитках, обладает сосудорасширяющим действием. У гипотоников он еще сильнее снижает давление, а у гипертоников на некоторое время снижает, а потом резко повышает.

Причинами головной боли специалисты также назвали неправильный — недостаточный по времени или неглубокий — сон и нерегулярное питание. Чтобы справиться с проблемой, доктор Реутов порекомендовал ограничивать прием алкоголя, заниматься спортом, нормализовать гигиену и режим сна и режим питания. Об этом сообщил сайт «Русская планета».