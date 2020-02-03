    03 февраля 2020, 16:37

    Специалисты назвали, какими болезнями грозит москвичам резкое похолодание на выходных

    Ирина Нагайникова

    Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал, что на выходных «плюсовая» температура сменится похолоданием. Врач рассказал, для кого и чем это опасно, сообщила газета «Вечерняя Москва».

    На предстоящих выходных температура упадет до -10 градусов по Цельсию днем и до -17 градусов ночью.

    Врач высшей категории, хирург, кардиолог, ортопед, полковник военной медицинской службы Владимир Хорошев объяснил, что резкие перепады температуры и давления несут вред для организма. Наиболее уязвимы дети до четырех лет и старше 60 лет — у первых иммунитет еще не сформировался полноценно, а у вторых слабеет.

    «Перепады температуры разрушают даже металлоконструкции. То же самое относится и к человеческому организму», — подчеркнул врач.

    По словам Хорошева, в дни похолодания возрастет риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

    Специалист напомнил, что при неожиданном появлении головокружения и нарушения речи следует обратиться к врачу. Он посоветовал метеозависимым людям не давать себе физических нагрузок в конце недели, а также меньше нервничать.

    Хорошев предостерег от хождения в расстегнутой одежде — при похолодании это грозит обернуться простудой. Он напомнил, что алкоголь не спасет от холода, а греться порекомендовал чаем.