Специалисты назвали, какими болезнями грозит москвичам резкое похолодание на выходных

На предстоящих выходных температура упадет до -10 градусов по Цельсию днем и до -17 градусов ночью.

Врач высшей категории, хирург, кардиолог, ортопед, полковник военной медицинской службы Владимир Хорошев объяснил, что резкие перепады температуры и давления несут вред для организма. Наиболее уязвимы дети до четырех лет и старше 60 лет — у первых иммунитет еще не сформировался полноценно, а у вторых слабеет.

«Перепады температуры разрушают даже металлоконструкции. То же самое относится и к человеческому организму», — подчеркнул врач.

По словам Хорошева, в дни похолодания возрастет риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Специалист напомнил, что при неожиданном появлении головокружения и нарушения речи следует обратиться к врачу. Он посоветовал метеозависимым людям не давать себе физических нагрузок в конце недели, а также меньше нервничать.

Хорошев предостерег от хождения в расстегнутой одежде — при похолодании это грозит обернуться простудой. Он напомнил, что алкоголь не спасет от холода, а греться порекомендовал чаем.