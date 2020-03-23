Специалисты напомнили, как правильно загорать в солярии

По словам специалиста, лампы в солярии действуют не так, как солнечные лучи.

«Они действуют на организм по-другому в отличие от солнечных лучей. Нужно проводить обследование кожных покровов, потому что мы не знаем, какие новообразования могут находиться у пациента», — заявила Алексеева.

Для первого посещения солярия, по словам эксперта, достаточно шести минут — больше нельзя. Также необходимо узнать о мощности ламп. Эксперт советует ходить в вертикальный солярий — это гигиеничнее. Не стоит забывать о накладках на грудь. Помимо этого, если у вас есть какие-то новообразования на коже, их надо заклеивать.

«И еще один важный момент после загара, нужно намазаться кремом и не бежать на улицу, а посидеть минут 10, тогда не будет скачка температур и все хорошо приживется», — сообщил врач.