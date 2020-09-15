Специалисты МОНИКИ вырастили клетки сердца из крови

Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского занимаются инновационной разработкой. Им удалось вырастить клетки сердца или другого полого органа с помощью обычного анализа крови.

Специалисты МОНИКИ сейчас осваивают и используют новые возможности биоинженерии. Разработка поможет пациентам с заболеваниями сердца сразу получать необходимый препарат, а не выявлять его с помощью подбора годами. А еще это избавит послеоперационных больных от спаечной болезни. Мы поехали в МОНИКИ и пообщались с разработчиками.

«Мы изначально берем биопсию миокарда у конкретного пациента. Дальше она отправляется в лабораторию. Там изучаются каналы: кальциевые, натриевые, которые отвечают за потенциал возбуждения. В зависимости от того, как работают каналы, мы назначаем конкретному пациенту уже какие-то препараты антиаритмические», — пояснил Михаил Попов, врач-кардиохирург в МОНИКИ имени Владимирского.

То есть с помощью забора тканей сердца и исследования их работы в лаборатории врачи могут сделать вывод о том, какое конкретное лекарство поможет конкретному пациенту. Раньше нужный препарат могли подбирать годами, просто прописывая больному то одно, то другое и наблюдая реакцию.

«Есть несколько групп препаратов антиаритмических, и здесь нужно подбирать постоянно пациенту вслепую. Здесь мы уже надеемся, что будем попадать в точку с первого раза», — отметил Михаил Попов, врач-кардиохирург в МОНИКИ имени Владимирского.

В дальнейшем, как рассказывают специалисты МОНИКИ, и биопсия не понадобится. Ведь ткани сердца можно выращивать из клеток периферической крови — пациенту нужно просто сдать обычный анализ.

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«Обычный забор крови, оттуда берутся клетки, и их перепрограммируют в кардиомиоциты. Доказали, что это те же кардиомиоциты, с теми же свойствами, что и клетки сердца этого пациента», — уточнил Антон Молочков, заместитель директора по научной работе МОНИКИ имени Владимирского.

Методика сможет спасти не только сердце. С помощью выращенных клеток хирурги могут исправить дефекты полых органов: кишечника и желудка без рубцов. Это спасение от спаечной болезни — причины пожизненных болей у послеоперационных пациентов.

«Мы дефект закрываем, не сшиваем его нитками, что так или иначе приводит к образованию рубца, а мы сопоставляем биодеградируемым носителем, пропитанным клетками. Фактически как пластырь. Это склеивание по периметру и пропитывание вот этими стволовыми клетками. И потом этот пластырь, он разлагается, от него нет даже следа», — рассказал Антон Молочков.

И несмотря на то, что все эти открытия пока находятся на стадии научной разработки, пациенты с успешным результатом, лишний раз подтвердившие обоснованность метода, уже есть. А это значит, что через несколько лет методы биоинженерии будут доступны любому.