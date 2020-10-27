Специалисты Минздрава разработали меры борьбы с нехваткой лекарств от рака

Уточняется, что министерство выпустило проект нормативного правового акта. Он предусматривает увеличение предельной отпускной цены на эти лекарства. В настоящий момент документ проходит процедуру согласования. Сотрудники ведомства объяснили, что причиной нехватки препаратов для лечения рака является пандемия, сообщило радио «Говорит Москва».

«Значительное влияние на лекарственное обеспечение и ценообразование оказала пандемия коронавирусной инфекции. Произошел рост цен на фармсубстанции», — уточняется в официальном сообщении.

Отмечается, что онкологические фонды уже выпустили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, председателям Совета Федерации и Госдумы. Медицинские работники сообщили об остром дефиците препаратов для лечения пациентов с онкологией.