Специалисты Минздрава назвали главные причины инвалидности детей в РФ

Специалисты Минздрава назвали главные причины инвалидности детей в России. По их словам, в нашей стране больше всего таких несовершеннолетних пациентов с психическими расстройствами.

В минувшем году под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях с подобными недугами числились 165,5 тысячи детей-инвалидов. Далее следуют болезни нервной системы (146,1 тысячи). Помимо прочего, распространены врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (96,9 тысячи), пишет сайт NEWS.ru.

Также в список самых распространённых причин инвалидизации детей внесли заболевания эндокринной системы, расстройства питания, проблемы с обменом веществ (50,9 тысячи) и болезни органа слуха и сосцевидного отростка (31,2 тысячи).

Врачи отметили, что за последние годы число детей-инвалидов в РФ увеличилось. Пять лет назад их было 540 тысяч. Год назад цифра достигла 605 тысяч пациентов.