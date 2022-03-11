Специалисты из США связали покраснение глаз у людей с аллергией и сухостью

Сотрудники Кливлендской клиники из США рассказали, какие факторы провоцируют покраснение глаз у людей. По их информации, в первую очередь эта проблема появляется из-за сезонной аллергии. Об этом написало ИА Nation News.

Во время аллергии глаза могут не только стать покрасневшими, но и начать слезиться и зудеть. Также делать глаза покрасневшими могут поврежденные кровеносные сосуды, которые расположены на поверхности глазного яблока.

Специалисты отметили, что в некоторых случаях глаза краснеют по причине чрезмерной сухости. В этот момент люди также могут испытывать ощущения попадания в них песка.

В случае проникновения какой-либо инфекции глаза у человека могут не только становится красными и слезливыми, но они также могут болеть. В этот момент зрение становится нечетким, а яркий свет начинает раздражать.