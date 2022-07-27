Специалисты из Кливлендской клиники назвали признак опасной болезни печени

Специалисты Кливлендской клиники (США) заявили, что зуд в районе ступней и ладоней во время сна может говорить об опасной болезни печени — ожирении. Об этом написало издание Express.

Медики отметили, что стандартным проявлением этого заболевания являются болевые ощущения в области живота. Они добавили, что ожирение печени может привести к плачевным для человека последствиям, сообщило utro.ru.

В группе риска находятся преимущественно те люди, которые ведут неправильный образ жизни и не следят за своим питанием.