Специалисты из Индии развеяли миф о пользе витамина C в большом количестве

Употребление большого количества витамина C не усилит его эффективность, несмотря на то, что он очень эффективен для укрепления иммунитета. Об этом заявили специалисты издания The Times of India.

Взрослый человек должен употреблять около 75–90 миллиграммов в сутки.

«Верхний предел витамина C составляет 2000 миллиграммов в день, но люди с хроническими заболеваниями печени, подагрой или заболеваниями почек не должны принимать более 1000 миллиграммов витамина C в день», — процитировало ИА Nation News слова специалистов.

Эксперты отмечают, что главным источником этого витамина являются апельсины, лимоны и болгарские перцы. Благодаря употреблению этих фруктов и овощей у человека снижается тяжесть простуды, вызванной вирусами. Однако утверждать то, что витамин C весьма эффективен в борьбе с коронавирусом, ученые не берутся.