Специалисты «Инвитро» нашли антитела к коронавирусу у 50% жителей Сибири и Урала

В первую пятерку городов Сибири по среднесуточному показателю положительных результатов в декабре вошли Новосибирск — 62%, Красноярск — 58%, Омск — 56%, Барнаул — 55%, и Иркутск — 54%.

На Урале наибольшее количество положительных результатов у пациентов, которые сдавали тест на антитела в «Инвитро», зафиксировано в Екатеринбурге — 52%, Челябинск — 57%, Тюмень — 53%, Магнитогорск — 57%, Сургут — 52%.

В Москве и Санкт-Петербурге результаты тестирования выглядят иначе. Специалисты это связывают с охватом тестирования. В Москве с мая этого года в «Инвитро» сделали 286 тысяч тестов на антитела, из них положительными оказались 17,7%, а средний суточный показатель положительных результатов в декабре составил 30%.

В Санкт-Петербурге за аналогичный период было сделано 101 тысяча тестов на антитела, из которых результаты 25% оказались положительными. Среднесуточный показатель положительных тестов за последний месяц года составил 38%.

Специалисты отмечают, что по этим данным нельзя делать выводы о реальном количестве переболевших COVID-19.