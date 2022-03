Специалисты ADA рассказали о вреде хлеба для диабетиков

Эксперты Американской ассоциации диабета (ADA) заявили, что людям, страдающим сахарным диабетом лучше воздержаться от употребления хлеба, поскольку в нем почти всегда содержится сахар. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание Eat This Not That.

Рафинированный сахар содержится практически во всем хлебе и хлебобулочных изделиях, продающихся в магазинах. Поэтому диабетикам покупной хлеб может быть вреден.

Кроме того, не стоит есть хлеб тем, кто после него чувствует дискомфорт в желудке. По мнению врачей, такой симптом моет указывать на целиакию — индивидуальную непереносимость глютена, содержащегося во многих видах хлеба.

Наконец, хлеб нельзя есть тем, у кого после него появляется сыпь на коже. Медики предупредили, что у пациентов с целиакией употребление хлеба может спровоцировать развитие герпетиформного дерматита. Он проявляется в виде небольших сгруппированных папул и пузырьков на спине.