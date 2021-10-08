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    08 октября 2021, 14:02

    Специалист усомнился в пользе флекситарианства

    Диетолог Шепенев рассказал, чем вреден полурастительный тип питания

    Полина Гребенщикова

    Диетолог Анатолий Шепенев для телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, почему флекситарианство — вегетарианство с редким потреблением мяса — может быть вредным для организма. По его мнению, даже обычное вегетарианство будет полезнее.

    Специалист усомнился в пользе флекситарианства

    Специалист пояснил, что для неподготовленного желудка мясо может оказаться слишком тяжелой пищей.

    «Если вы едите мало животной пищи, вы, конечно, нарушаете баланс белков, жиров и углеводов, а также незаменимых аминокислот. Организм перестанет вырабатывать необходимые ферменты, а потом вы даете повышенную нагрузку, что может привести к осложнениям», — пояснил Шепенев.

    Такое питание, скорее всего, будет полезно в экологическом смысле, однако для организма человека оно может не подойти, пояснил сайт «Мир 24».

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