Специалист усомнился в пользе флекситарианства

Диетолог Анатолий Шепенев для телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, почему флекситарианство — вегетарианство с редким потреблением мяса — может быть вредным для организма. По его мнению, даже обычное вегетарианство будет полезнее.

Специалист пояснил, что для неподготовленного желудка мясо может оказаться слишком тяжелой пищей.

«Если вы едите мало животной пищи, вы, конечно, нарушаете баланс белков, жиров и углеводов, а также незаменимых аминокислот. Организм перестанет вырабатывать необходимые ферменты, а потом вы даете повышенную нагрузку, что может привести к осложнениям», — пояснил Шепенев.

Такое питание, скорее всего, будет полезно в экологическом смысле, однако для организма человека оно может не подойти, пояснил сайт «Мир 24».

Ранее психолог Перминова рассказала, почему разнообразное питание важно для нервной системы человека. Однообразный рацион может приводить к околодепрессивным состояниям.