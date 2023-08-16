Здоровье 16 августа 2023, 14:18 Специалист «Центра оценки качества зерна» Кистанова: семена чиа богаты клетчаткой и омега-3

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В семенах чиа содержится большое количество клетчатки и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Об этом рассказала специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кистанова в беседе с Life.

По словам эксперта, содержащаяся в продукте клетчатка способствует улучшению работы ЖКТ. Также семена чиа являются источником полезных минералов, микроэлементов и витаминов.

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Кроме того, в семенах содержатся линолевая, олеиновая, стеариновая кислоты, которые становятся субстратами важных для организма ферментов.