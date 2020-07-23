Специалист Сеченовского университета рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19

15 июля была выписана первая группа из 18 добровольцев, которых привили новой вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 20 июля домой отпустили еще одну группу из 20 человек. Им ввели препарат не один, а два раза. Тарасов отметил, что испытания вакцины являются сложным процессом и говорить однозначно об ее эффективности пока рано.

«Выработка иммунитета вакциной — вопрос важный и принципиальный, но не просто так, сейчас об этом нет информации. Чтобы достоверно на это ответить, необходимо проведение определенных анализов, аналитических процедур, статистической обработки данных. В ближайшую неделю это будет сделано, результаты поступят в Министерство здравоохранения», — пояснил он.

По его словам, в настоящее время точно известно лишь то, что у пациентов зафиксировано развитие иммунитета, есть ответ и реакция на препарат. Тарасов рассказал, что в данный момент налаживается производственный процесс. Он займет приблизительно несколько месяцев.