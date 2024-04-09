Здоровье 09 апреля 2024, 15:47 Специалист Роспотребнадзора Вершинина посоветовала заранее готовиться к сезону аллергии

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Людям, страдающим аллергией, нужно заранее подготовиться к периоду цветения. Такой совет дала RuNews24 специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Она посоветовала постараться избегать контакта с аллергеном. Однако для этого нужно сначала определить, что именно вызывает реакцию организма.

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«Надо помнить, что вылечить аллергию невозможно. Это заболевание, обусловленное наследственностью и заявляющее о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов „в нужное время в нужном месте“», — отметила специалист.

Она посоветовала обратиться к врачу и сдать аллергопробы. Это поможет установить причину и своевременно от нее защититься.

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